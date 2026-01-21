Sortie Nature avec Berry Nature Environnement Rosnay

Sortie Nature avec Berry Nature Environnement

Le Bouchet Rosnay Indre

Début : Dimanche 2026-11-15 14:00:00

fin : 2026-11-15

2026-11-15

Partez à la découverte de la Faune et la Flore de l’Indre avec l’association Berry Nature Environnement. N’oubliez pas vos jumelles.

Pendant trois heures, sur des parcours de six kilomètres environ, Berry Nature Environnement vous invite à découvrir oiseaux et plantes, entre autres thèmes, dans les paysages variés du Berry. Aujourd’hui, découverte de la Brenne. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire

Discover the fauna and flora of the Indre with the Berry Nature Environnement association. Don’t forget your binoculars.

