Sortie nature avec la LPO Amboise
Sortie nature avec la LPO Amboise samedi 28 mars 2026.
Sortie nature avec la LPO
Amboise Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
2026-03-28
Sortie nature avec la LPO le 28 mars 2026.
La Loire est le dernier fleuve sauvage de France. Au milieu de cette relique naturelle, sur l’île d’or, venez découvrir les oiseaux ligériens.
Places limitées.
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription. 5 .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr
English : Nature outing with the LPO
Nature outing with the LPO on 28 March 2026.
