Sortie nature avec la LPO

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

plein tarif

Date et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Sortie nature avec la LPO le 28 mars 2026.

La Loire est le dernier fleuve sauvage de France. Au milieu de cette relique naturelle, sur l’île d’or, venez découvrir les oiseaux ligériens.

Places limitées.

Places limitées.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription. 5 €.

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English : Nature outing with the LPO

Nature outing with the LPO on 28 March 2026.

