Le Malzieu-Ville

SORTIE NATURE BALADE YOGA

Place du foirail Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Profitez d’une balade douce, rythmée par des pauses yoga pour éveiller le corps et l’esprit.

Une pratique accessible à tous pour se reconnecter avec soi et la nature.

Avec 11 ans d’enseignement du yoga, Maria Boudon vous accompagnera dans cette découverte du yoga.

Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux.

Profitez d’une balade douce, rythmée par des pauses yoga pour éveiller le corps et l’esprit.

Une pratique accessible à tous pour se reconnecter avec soi et la nature.

Avec 11 ans d’enseignement du yoga, Maria Boudon vous accompagnera dans cette découverte du yoga.

Cette activité est possible pour les enfants à partir 7 ans, à condition d’être accompagné par un adulte.

Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux. .

Place du foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67

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English :

Enjoy a gentle stroll, punctuated by yoga breaks to awaken body and mind.

A practice accessible to all to reconnect with yourself and nature.

Maria Boudon, an 11-year yoga teacher, will accompany you on this discovery of yoga.

Reservations and registration required at one of our offices.

L’événement SORTIE NATURE BALADE YOGA Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan