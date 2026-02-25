Sortie nature Biodiversité nocturne Parking du parc des falaises Le Havre
Sortie nature Biodiversité nocturne
Parking du parc des falaises 1 Chemin Rural 15 Bléville Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Vous êtes intrigués par les créatures qui peuplent le parc des falaises du Havre, la nuit ? Nous vous invitons à découvrir les chauves-souris et les papillons de nuit au cours d’une animation nocturne. Venez en apprendre plus sur ces êtres indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes.
Sortie co-animée en partenariat avec le Gretia association régionale spécialisée dans les insectes.
Rendez-vous au parking du parc des falaises
Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées, lampe frontale ou lampe torche si possible à lumière rouge (optionnel)
Animation sous réserve des conditions météorologiques
Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .
Parking du parc des falaises 1 Chemin Rural 15 Bléville Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45
