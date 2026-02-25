Sortie nature Biodiversité nocturne Parking du parc des falaises Le Havre

Sortie nature Biodiversité nocturne

Parking du parc des falaises 1 Chemin Rural 15 Bléville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vous êtes intrigués par les créatures qui peuplent le parc des falaises du Havre, la nuit ? Nous vous invitons à découvrir les chauves-souris et les papillons de nuit au cours d’une animation nocturne. Venez en apprendre plus sur ces êtres indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes.

Sortie co-animée en partenariat avec le Gretia association régionale spécialisée dans les insectes.

Rendez-vous au parking du parc des falaises

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées, lampe frontale ou lampe torche si possible à lumière rouge (optionnel)

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .

Parking du parc des falaises 1 Chemin Rural 15 Bléville Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Biodiversité nocturne

L’événement Sortie nature Biodiversité nocturne Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie