Sortie nature Couteaux & bouts de bois SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie nature Couteaux & bouts de bois

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

2026-10-28

Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux, jouets et autres sifflets. À vos couteaux pour tailler des bouts de bois ! Dès 6 ans .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

English : Sortie nature Couteaux & bouts de bois

