Ils passent la plupart du temps inaperçus et pourtant, ce sont les animaux les plus nombreux et les plus variés sur Terre. Les insectes forment la petite faune qui nous entoure et jouent un rôle fondamental pour la biodiversité. Couleurs, formes, ailes… Aux côtés des animateurs, tentez de les repérer et observez-les de près pour percer leurs secrets !

Rendez-vous au parking des lacs du parc forestier de Montgeon

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Inscription obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .

