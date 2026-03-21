Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
mercredi 16 septembre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille)
Mercredi 16 septembre 2026.
De 10h à 16h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré-inscription.
Cette sortie à Borely, jardin admirable entre terre et mer, sera consacrée à l’observation de la flore méditerranéenne et des araignées, petites bêtes méconnues de nos espaces de nature.
La balade se déroulera à travers le parc, avec une visite du Jardin botanique Édouard Marie Heckel et une exploration des bords de l’Huveaune.
Animée par les bénévoles de la Linnéenne de Provence et l’OPIE*, et les agents du Muséum et du Jardin botanique de Marseille.
*Office Pour la protection des Insectes et de leur Environnement Provence Alpes-du-Sud
• Adultes et jeunes à partir de 12 ans
• Pré-inscription obligatoire (limitée à 3 personnes par inscription), à partir du 3 août museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal)
• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants. .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration.
L’événement Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille
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