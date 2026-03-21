Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille) Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille)

Mercredi 16 septembre 2026.

De 10h à 16h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré-inscription.

Cette sortie à Borely, jardin admirable entre terre et mer, sera consacrée à l’observation de la flore méditerranéenne et des araignées, petites bêtes méconnues de nos espaces de nature.

La balade se déroulera à travers le parc, avec une visite du Jardin botanique Édouard Marie Heckel et une exploration des bords de l’Huveaune.

Animée par les bénévoles de la Linnéenne de Provence et l’OPIE*, et les agents du Muséum et du Jardin botanique de Marseille.



*Office Pour la protection des Insectes et de leur Environnement Provence Alpes-du-Sud





• Adultes et jeunes à partir de 12 ans

• Pré-inscription obligatoire (limitée à 3 personnes par inscription), à partir du 3 août museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation nombre de places adultes, nombre de places enfants et leurs âges, votre numéro de téléphone et votre code postal)

• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants. .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration.

L’événement Sortie nature du Muséum Borély, jardin botanique et bords de l’Huveaune (Marseille) Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille