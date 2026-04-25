Sortie nature Fabrication de gîte à belette Châteauroux
Sortie nature Fabrication de gîte à belette Châteauroux lundi 5 octobre 2026.
Châteauroux
Sortie nature Fabrication de gîte à belette
Châteauroux Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-05 09:30:00
fin : 2026-10-05 12:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Sortie nature animée par G. Dézécot. Réalisation d’un gîte destiné à accueillir la belette, le plus petit mammifère carnivore d’Europe.
Vous bénéficierez de précieux conseils pour installer ce gîte dans votre jardin et participer ainsi à une meilleure connaissance de cette espèce si difficile à observer.
Prévoir une planche de 20 cm x 150 cm x 2 cm et une boîte de vis.
Apportez votre déjeuner pour partager ce moment convivial. 5 .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
Nature outing led by G. Dézécot. Creation of a shelter for the weasel, Europe’s smallest carnivorous mammal.
L’événement Sortie nature Fabrication de gîte à belette Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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