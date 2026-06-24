Informations pratiques

Chaudeyrolles

Sortie nature Flore et papillons du Mézenc, le jour et la nuit

Parking de l’église Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Découvrez la richesse des papillons et insectes sur un site d’exception, de jour comme de nuit.

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Parking de l’église Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 67 92 10 accueil43@fne-aura.org

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English :

Discover the wealth of butterflies and insects on an exceptional site, day and night.

L’événement Sortie nature Flore et papillons du Mézenc, le jour et la nuit Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal