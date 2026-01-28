Sortie nature La flore du littoral Digue Nord Le Havre
Sortie nature La flore du littoral Digue Nord Le Havre samedi 20 juin 2026.
Sortie nature La flore du littoral
Digue Nord Avenue Raoul Mail Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-27
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-18 2026-09-13
La plage du Havre abrite plusieurs espèces végétales patrimoniales méconnues du grand public.
Au cours de cette balade sur les galets, vous découvrirez les espèces caractéristiques du littoral et leurs adaptations à ce milieu si particulier, façonné par les vents et marées.
Pensez à vous équiper de chaussures pour marcher sur les galets, d’un chapeau pour vous protéger du soleil ou d’un imperméable pour vous protéger de la pluie !
Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite
– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre
– par téléphone au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi
– par mail via jardinssuspendus@lehavre.fr .
Digue Nord Avenue Raoul Mail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33
