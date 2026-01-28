Sortie nature La flore du littoral Digue Nord Le Havre

Sortie nature La flore du littoral

Digue Nord Avenue Raoul Mail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-27

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-18 2026-09-13

La plage du Havre abrite plusieurs espèces végétales patrimoniales méconnues du grand public.

Au cours de cette balade sur les galets, vous découvrirez les espèces caractéristiques du littoral et leurs adaptations à ce milieu si particulier, façonné par les vents et marées.

Pensez à vous équiper de chaussures pour marcher sur les galets, d’un chapeau pour vous protéger du soleil ou d’un imperméable pour vous protéger de la pluie !

Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite

– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre

– par téléphone au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi

– par mail via jardinssuspendus@lehavre.fr .

