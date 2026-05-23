Jard-sur-Mer

Sortie nature, la Pointe du Payré, trésor de biodiversité

Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

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Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

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English :

L’événement Sortie nature, la Pointe du Payré, trésor de biodiversité Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT85