Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel
Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel jeudi 29 octobre 2026.
Néant-sur-Yvel
Sortie nature Le renard et la genette
Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:30:00
fin : 2026-10-29 22:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Le renard, amateur de fromage, adore également les mulots et même les insectes. Venez découvrir cette star des contes, pourtant si méconnue ! Prévoir vêtements chauds. A 20h30
Cette animation fait parti du programme Morbihan Grandeur Nature. .
Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Néant-sur-Yvel (Morbihan)
- VP 20 Circuit du Bois de la Roche Néant-sur-Yvel Morbihan 1 mai 2026
- Visite du Moulin de Tremel Journées européennes des Moulins Néant-sur-Yvel 16 mai 2026
- Arth Maël Cavalcade en Cocazie Rue du Stade Néant-sur-Yvel 30 mai 2026
- Visite du Moulin de Tremel Journées du Patrimoine de Pays et des moulins Néant-sur-Yvel 27 juin 2026
- Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel 1 juillet 2026