Néant-sur-Yvel

Sortie nature Le renard et la genette

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29 22:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Le renard, amateur de fromage, adore également les mulots et même les insectes. Venez découvrir cette star des contes, pourtant si méconnue ! Prévoir vêtements chauds. A 20h30

Cette animation fait parti du programme Morbihan Grandeur Nature. .

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande