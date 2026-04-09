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Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel

Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel jeudi 29 octobre 2026.

Adresse : Lieu communiqué à la réservation

Ville : 56430 Néant-sur-Yvel

Département : Morbihan

Début : jeudi 29 octobre 2026

Fin : jeudi 29 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Néant-sur-Yvel

Sortie nature Le renard et la genette

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:30:00
fin : 2026-10-29 22:30:00

Date(s) :
2026-10-29

Le renard, amateur de fromage, adore également les mulots et même les insectes. Venez découvrir cette star des contes, pourtant si méconnue ! Prévoir vêtements chauds. A 20h30
Cette animation fait parti du programme Morbihan Grandeur Nature.   .

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62 

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English :

L’événement Sortie nature Le renard et la genette Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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