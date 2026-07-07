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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Sortie nature Les pics, ingénieurs des forêts Parking de Tré-les-Champs Chamonix-Mont-Blanc

mardi 7 juillet 2026 · Parking de Tré-les-Champs · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Parking de Tré-les-Champs
Adresse
2166 route des Montets
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Sortie nature Les pics, ingénieurs des forêts

Parking de Tré-les-Champs 2166 route des Montets Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Noir, épeiche, vert ou tridactyle, chacun révèle une stratégie de vie fascinante. À l’écoute de leurs tambourinages, cette sortie vous invite à percer les secrets de la forêt.
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Parking de Tré-les-Champs 2166 route des Montets Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84 

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English : Nature Outing Woodpeckers, the Engineers of the Forest

Whether it’s the black woodpecker, the great spotted woodpecker, the green woodpecker, or the three-toed woodpecker, each reveals a fascinating survival strategy. As you listen to their drumming, this outing invites you to uncover the secrets of the forest.

L’événement Sortie nature Les pics, ingénieurs des forêts Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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