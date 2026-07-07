Sortie nature Les pics, ingénieurs des forêts Parking de Tré-les-Champs Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Sortie nature Les pics, ingénieurs des forêts

Parking de Tré-les-Champs 2166 route des Montets Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Noir, épeiche, vert ou tridactyle, chacun révèle une stratégie de vie fascinante. À l’écoute de leurs tambourinages, cette sortie vous invite à percer les secrets de la forêt.

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Parking de Tré-les-Champs 2166 route des Montets Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing Woodpeckers, the Engineers of the Forest

Whether it’s the black woodpecker, the great spotted woodpecker, the green woodpecker, or the three-toed woodpecker, each reveals a fascinating survival strategy. As you listen to their drumming, this outing invites you to uncover the secrets of the forest.

L’événement Sortie nature Les pics, ingénieurs des forêts Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc