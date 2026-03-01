Sortie nature Mon arbre à poèmes au parc d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin

Sortie nature Mon arbre à poèmes au parc d’Isle à Saint-Quentin

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Début : 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-03-11

À l’occasion du printemps des poètes, la médiathèque et le Parc d’Isle vous proposent une balade poétique en pleine nature.

À chaque halte, découvertes naturalistes et lectures poétiques inviteront petits et grands à observer, écouter, rêver et créer au fil de la promenade un arbre à poèmes en famille.

À partir de 5 ans, nombre de places limitées, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation conseillée.

Informations et réservations à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

English :

To mark the springtime of poets, the mediatheque and the Parc d’Isle invite you to take a poetic stroll through nature.

At each stop, naturalist discoveries and poetic readings will invite young and old to observe, listen, dream and create a family poem tree along the way.

Ages 5 and up, limited number of places, children must be accompanied by an adult.

Reservations recommended.

Free admission.

Information and reservations at Maison du Parc on 03 23 05 06 50

