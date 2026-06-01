Sortie nature Plantes des chemins Bessais-le-Fromental
Sortie nature Plantes des chemins Bessais-le-Fromental samedi 20 juin 2026.
Bessais-le-Fromental
Sortie nature Plantes des chemins
Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Sortie par l’ADATER
Lors d’une balade vous apprendrez quels sont les trucs et astuces qui permettent de reconnaître les plantes et les fleurs et quelle peut être leur utilisation. 5 .
Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
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English :
Published by ADATER
L’événement Sortie nature Plantes des chemins Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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