Bessais-le-Fromental

Sortie nature Plantes des chemins

Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Sortie par l’ADATER

Lors d’une balade vous apprendrez quels sont les trucs et astuces qui permettent de reconnaître les plantes et les fleurs et quelle peut être leur utilisation. 5 .

Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

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Published by ADATER

L’événement Sortie nature Plantes des chemins Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE