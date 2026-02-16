Sortie nature Tous à la pépi Bressuire
Sortie nature Tous à la pépi Bressuire samedi 30 mai 2026.
Sortie nature Tous à la pépi
Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30 2026-06-13
Découvrez la démarche Végétal local et venez apprendre des techniques de jardinage en agroécologie sur la pépinière de la Buissonnante, tout en participant à la production de jeunes plants destinés à reconquérir les nouvelles haies du bocage. .
Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org
