Sortie nature Tous à la pépi Bressuire

Sortie nature Tous à la pépi

Ferme des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-13

Découvrez la démarche Végétal local et venez apprendre des techniques de jardinage en agroécologie sur la pépinière de la Buissonnante, tout en participant à la production de jeunes plants destinés à reconquérir les nouvelles haies du bocage. .

Ferme des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 47 13 contact@labuissonnante.org

