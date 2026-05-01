Giffaumont-Champaubert

Sortie Nature tout public LPO Champagne-Ardenne

LPO Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Dimanche 10 mai à 13 h 30-16 h 30 Fête de la nature, sortie roselière (inscription obligatoire).

Rendez-vous, site de Chantecoq à l’ouest du lac du Der Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Animations gratuites et ouvertes à tous. Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47 (en semaine) et (06.71.68.47.06 en soirée ou le WE).

Pour en savoir plus sur nos animations champagne-ardenne.lpo.fr .

LPO Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 26 72 54 47

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English :

L’événement Sortie Nature tout public LPO Champagne-Ardenne Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne