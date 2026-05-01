Sortie Nature tout public LPO Champagne-Ardenne Giffaumont-Champaubert
Sortie Nature tout public LPO Champagne-Ardenne Giffaumont-Champaubert dimanche 10 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Sortie Nature tout public LPO Champagne-Ardenne
LPO Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Dimanche 10 mai à 13 h 30-16 h 30 Fête de la nature, sortie roselière (inscription obligatoire).
Rendez-vous, site de Chantecoq à l’ouest du lac du Der Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Animations gratuites et ouvertes à tous. Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47 (en semaine) et (06.71.68.47.06 en soirée ou le WE).
Pour en savoir plus sur nos animations champagne-ardenne.lpo.fr .
LPO Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 26 72 54 47
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English :
L’événement Sortie Nature tout public LPO Champagne-Ardenne Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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