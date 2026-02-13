Sortie nature Un homard dans la Rouvre ? SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie nature Un homard dans la Rouvre ?

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

2026-09-18

Plongez en famille au cœur de la Rouvre pour observer l’écrevisse du Pacifique, une espèce envahissante facile à repérer. Une animation ludique pour mieux comprendre les écrevisses et découvrir pourquoi les espèces autochtones, plus discrètes, doivent être protégées. Dès 8 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

