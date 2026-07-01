Sortie nature, vannerie sauvage Nalliers
mercredi 29 juillet 2026 · Nalliers
Informations pratiques
Nalliers
Sortie nature, vannerie sauvage
Les Huttes Nalliers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:15:00
fin : 2026-08-19 12:15:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26
Sous les précieux conseils de Jacky Gouband, passionné de vannerie, récoltez et tressez des plantes sauvages. Celles-ci serviront à créer un oiseau posé sur une branche !
Gratuit
Réservation obligatoire
Tout public, à partir de 6 ans
Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .
Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr
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English :
Under the expert guidance of Jacky Gouband, a basketry enthusiast, gather and weave wild plants. You’ll use them to create a bird perched on a branch!
L’événement Sortie nature, vannerie sauvage Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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