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AGENDA · Nalliers

Sortie nature, vannerie sauvage Nalliers

mercredi 29 juillet 2026 · Nalliers

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:15:00
Adresse
Les Huttes
Ville
85370 Nalliers
Département
Vendée
Tarif

Nalliers

Sortie nature, vannerie sauvage

Les Huttes Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:15:00
fin : 2026-08-19 12:15:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Sous les précieux conseils de Jacky Gouband, passionné de vannerie, récoltez et tressez des plantes sauvages. Celles-ci serviront à créer un oiseau posé sur une branche !
Gratuit
Réservation obligatoire
Tout public, à partir de 6 ans
Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo   .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80  sortiesnature@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the expert guidance of Jacky Gouband, a basketry enthusiast, gather and weave wild plants. You’ll use them to create a bird perched on a branch!

L’événement Sortie nature, vannerie sauvage Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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