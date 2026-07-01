Informations pratiques

Nalliers

Sortie nature, vannerie sauvage

Les Huttes Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:15:00

fin : 2026-08-19 12:15:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Sous les précieux conseils de Jacky Gouband, passionné de vannerie, récoltez et tressez des plantes sauvages. Celles-ci serviront à créer un oiseau posé sur une branche !

Gratuit

Réservation obligatoire

Tout public, à partir de 6 ans

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

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English :

Under the expert guidance of Jacky Gouband, a basketry enthusiast, gather and weave wild plants. You’ll use them to create a bird perched on a branch!

L’événement Sortie nature, vannerie sauvage Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud