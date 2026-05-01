Sortie ornithologie Yzeures-sur-Creuse
Sortie ornithologie Yzeures-sur-Creuse samedi 9 mai 2026.
Yzeures-sur-Creuse
Sortie ornithologie
Rue de l’Abbé Huberdeau Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
A la découverte des oiseaux de notre territoire avec Monsieur Alain Chartier, sur réservation.
A la découverte des oiseaux de notre territoire avec Monsieur Alain Chartier, sur réservation. 5 .
Rue de l’Abbé Huberdeau Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com
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English :
Discover the birds of our region with Alain Chartier, by reservation.
L’événement Sortie ornithologie Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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