Sortie ornithologique au Parc Floral de Paris Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Cette matinée de découverte et d’observation des oiseaux se déroulera le 13 septembre prochain et permettra aux participants de mieux connaître la biodiversité présente au cœur de Paris, accompagnés par des intervenants passionnés de nature et d’environnement.

L’événement est limité à 15 places afin de garantir des conditions d’observation optimales et de favoriser les échanges entre les participants. À l’issue de la visite, un pique-nique participatif pourra être organisé pour prolonger ce moment convivial autour d’un déjeuner partagé dans le parc.

À travers cette initiative, L’Hirondelle souhaite proposer un temps de sensibilisation à la nature accessible à tous, tout en encourageant les rencontres et les moments de partage dans un cadre exceptionnel.

L’évènement est gratuit. Cependant, il est possible que l’accès au parc soit payant (plein tarif : 2,80 euros par personne). Plus d’information ici.

L’association L’Hirondelle est heureuse d’annoncer l’organisation d’une sortie ornithologique au Parc Floral de Paris, en partenariat avec Maison Paris Nature.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Vous pouvez participer pour soutenir l’association mais le billet est gratuit.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

+33675590098 contact@lhirondelle.org



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