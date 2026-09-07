Sortie patrimoniale à vélo, Bastide de Villeréal, Villeréal

Informations pratiques

Sortie patrimoniale à vélo Samedi 19 septembre, 14h00 Bastide de Villeréal Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Venez avec votre vélo ou bien louez-en un chez Cyclexplore. Accès possible à des vélos équipés de fauteuils roulants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous chez Cyclexplore à Villeréal, boulevard Alphonse-de-Poitiers, pour le départ d’une nouvelle balade à vélo consacrée à la découverte du patrimoine du territoire villeréalais.

Bastide de Villeréal Place de la Halle, 47210 Villeréal Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 09 65 http://www.villereal-tourisme.com Au nord de l’Agenais à la frontière du Périgord, le Comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, fonde en 1265 la bastide de Villeréal édifiée en quatre ans seulement. Elle adopte, comme toutes les villes nouvelles de la région au Moyen Âge, un plan en damier. S’y remarquent sa grande place centrale où s’élève une halle aux vastes proportions dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis, et son église fortifiée, en retrait du centre dédié au commerce.

Villeréal, « ville du roi » de France qui imposait ici son droit face aux Anglais de l’Aquitaine, affiche encore aujourd’hui son bâti médiéval : des maisons à colombage, à encorbellement, des jardins clos à l’ancienne. Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la bastide est bien vivante et accueille de nombreuses manifestations, des marchés toujours mais aussi des expositions, des brocantes, concerts, bodéga, courses hippiques etc.

Rendez-vous chez Cyclexplore de Villeréal (boulevard Alphonse de Poitiers). Ce sera le point de départ de cette nouvelle sortie à vélo tournée autour du patrimoine du territoire villeréalais.

© Lezbroz