Sortie piscine Piscine municipale Cluny

Informations pratiques

Cluny

Sortie piscine

Piscine municipale 32 Rue des Griottons Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:30:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28

Le centre social vous propose de profiter d’un agréable après-midi à la piscine pour partager un moment convivial en famille ou entre habitants du quartier. Entre baignade, détente et échanges, cette sortie sera l’occasion de se rafraîchir, de se retrouver et de profiter pleinement des plaisirs de l’été dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Afin de prolonger ce moment de convivialité, nous vous invitons à apporter votre pique-nique. Nous partagerons ensemble le repas dans un cadre agréable, propice aux rencontres et aux discussions.

Une belle occasion de prendre du temps pour soi, de créer du lien et de profiter d’un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et du partage.

Pensez à apporter votre maillot de bain, votre serviette, votre protection solaire et votre pique-nique. .

Piscine municipale 32 Rue des Griottons Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 80 83 centresocial@cluny.fr

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English : Sortie piscine

L’événement Sortie piscine Cluny a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)