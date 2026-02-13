Sortie Que de vie dans la prairie ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie Que de vie dans la prairie !

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

2026-07-07

La prairie est un milieu riche en vie. Équipés de filets à papillons et de boîtes-loupes, partez à la découverte des insectes, des autres petites bêtes et des fleurs qui la peuplent. Dès 4 ans .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

