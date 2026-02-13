Sortie- Que de vie dans la rivière ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Sortie- Que de vie dans la rivière ! mercredi 19 août 2026.
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
14:30:00
16:30:00
2026-08-19
Munis d’épuisettes, collectez les petites bêtes qui peuplent les eaux courantes de la Rouvre. Mais elles ne sont pas seules et côtoient d’autre animaux plus imposants (oiseaux, mammifères, poissons). Dès 6 ans. .
