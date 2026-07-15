Sortie sur le terrain avec l’Office National des Forêts, Route d’Haslach, Munster

Informations pratiques

Sortie sur le terrain avec l’Office National des Forêts Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Route d’Haslach Haut-Rhin

Groupes de 15 à 20 personnes. Matériel à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de la forêt et de son évolution à travers une visite guidée avec l’Office National des Forêts. Après une lecture de paysage à partir d’une photographie datant de 1880, les participants rejoindront différentes parcelles forestières pour découvrir les peuplements qui composent la forêt. La visite permettra également de mieux comprendre les actions menées par l’ONF : sylviculture, choix des essences et adaptation des forêts face au changement climatique. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur notre patrimoine naturel et paysager !

> Rendez-vous route d’Haslach (juste avant l’entrée du domaine). Durée : 2 h. Visites le samedi 19 septembre à 10h et à 14h. Inscription obligatoire.

Route d’Haslach Route d’Haslach 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.munster.alsace/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-munster-2026/ »}]

Partez à la découverte de la forêt et de son évolution à travers une visite guidée avec l’Office National des Forêts. Après une lecture de paysage à partir d’une photographie datant de 1880, les pour…

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