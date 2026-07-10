Sorties 123Nature Astuces éco-conso La damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Sorties 123Nature Astuces éco-conso

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 14:00:00

fin : 2026-11-25 16:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Sortie 123Nature Atelier astuces éco-conso

Dans le cadre des sorties 123Nature, découvrez des astuces simples pour adopter un quotidien plus responsable.

Acheter en vrac, privilégier le réutilisable, fabriquer soi-même… À partir d’exemples concrets, apprenez des gestes zéro déchet et réalisez vos propres pastilles pour lave-vaisselle.

Un atelier proposé par Pays de Montbéliard Agglomération.

Réservé aux adultes.

Réservation obligatoire.

Prévoir un bac à glaçons et des gants de ménage.

Rendez-vous de 14 h à 16 h à la Damassine à Vandoncourt. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Astuces éco-conso

L’événement Sorties 123Nature Astuces éco-conso Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD