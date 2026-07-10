Sorties 123Nature Astuces éco-conso La damassine Vandoncourt
mercredi 25 novembre 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Sorties 123Nature Astuces éco-conso
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:00:00
fin : 2026-11-25 16:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Sortie 123Nature Atelier astuces éco-conso
Dans le cadre des sorties 123Nature, découvrez des astuces simples pour adopter un quotidien plus responsable.
Acheter en vrac, privilégier le réutilisable, fabriquer soi-même… À partir d’exemples concrets, apprenez des gestes zéro déchet et réalisez vos propres pastilles pour lave-vaisselle.
Un atelier proposé par Pays de Montbéliard Agglomération.
Réservé aux adultes.
Réservation obligatoire.
Prévoir un bac à glaçons et des gants de ménage.
Rendez-vous de 14 h à 16 h à la Damassine à Vandoncourt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Astuces éco-conso
L’événement Sorties 123Nature Astuces éco-conso Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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