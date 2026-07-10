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AGENDA · Vandoncourt

Sorties 123Nature cuisine anti-gaspi La damassine Vandoncourt

mercredi 25 novembre 2026 · La damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Sorties 123Nature cuisine anti-gaspi

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:30:00
fin : 2026-11-25 16:00:00

Date(s) :
2026-11-25

Dans le cadre des Sorties 123 Nature, participez à un atelier cuisine autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ne jetez plus votre pain rassis ni vos fruits abîmés ! Apprenez à les transformer en un goûter gourmand et original en réalisant une délicieuse compote accompagnée de pain perdu. Un moment convivial pour découvrir des astuces simples et adopter de bons réflexes au quotidien.

Atelier cuisine

Enfants dès 8 ans accompagnés d’un parent
Durée de 14 h 30 à 16 h
Lieu la Damassine à Vandoncourt
Réservation obligatoire.   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature cuisine anti-gaspi

L’événement Sorties 123Nature cuisine anti-gaspi Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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