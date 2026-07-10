Sorties 123Nature Décorations de Noël La damassine Vandoncourt
samedi 21 novembre 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Sorties 123Nature Décorations de Noël
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:30:00
fin : 2026-11-21 17:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Sortie 123Nature Atelier zéro déchet Décorations de Noël
Dans le cadre des sorties 123Nature, préparez Noël autrement grâce à un atelier créatif en mode récup’ !
Avec l’intervention de Rouge Gazon Design, réalisez vos propres décorations de Noël sphères décoratives en laine, cartes de vœux et autres créations originales.
Enfants dès 7 ans accompagnés d’un parent.
Réservation obligatoire.
Rendez-vous de 14 h 30 à 17 h à la Damassine à Vandoncourt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Décorations de Noël
L’événement Sorties 123Nature Décorations de Noël Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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