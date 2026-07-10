Sorties 123Nature jeux de société La damassine Vandoncourt
samedi 28 novembre 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Sorties 123Nature jeux de société
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Dans le cadre des Sorties 123 Nature, venez profiter d’un après-midi placé sous le signe du jeu et du partage à la Damassine.
Petits et grands, novices ou passionnés, retrouvez-vous autour de jeux de société pour un moment convivial en famille ou entre amis. Une animation idéale pour découvrir de nouveaux jeux, rire ensemble et partager un bon moment.
Activité en accès libre
Enfants dès 6 ans accompagnés d’un parent
Sans réservation
De 14 h à 18 h (durée libre)
Lieu la Damassine à Vandoncourt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature jeux de société
L’événement Sorties 123Nature jeux de société Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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