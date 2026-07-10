Sorties 123Nature jeux de société La damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Sorties 123Nature jeux de société

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Dans le cadre des Sorties 123 Nature, venez profiter d’un après-midi placé sous le signe du jeu et du partage à la Damassine.

Petits et grands, novices ou passionnés, retrouvez-vous autour de jeux de société pour un moment convivial en famille ou entre amis. Une animation idéale pour découvrir de nouveaux jeux, rire ensemble et partager un bon moment.

Activité en accès libre

Enfants dès 6 ans accompagnés d’un parent

Sans réservation

De 14 h à 18 h (durée libre)

Lieu la Damassine à Vandoncourt. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature jeux de société

L’événement Sorties 123Nature jeux de société Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD