Sorties 123Nature Sortie champignons Rue du Bois Bourgeois Montbéliard
Sorties 123Nature Sortie champignons Rue du Bois Bourgeois Montbéliard samedi 10 octobre 2026.
Montbéliard
Sorties 123Nature Sortie champignons
Rue du Bois Bourgeois Parking du bois bourgeois Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Sorties 123Nature Reconnaissance des champignons forestiers
Partez à la découverte des champignons forestiers et apprenez à les reconnaître lors de cette sortie nature. Les participants peuvent également apporter leurs récoltes pour une séance de détermination.
Animation proposée par la SMPM.
Réservation obligatoire.
Rendez-vous de 14 h à 17 h au parking du temple à Saint-Julien-lès-Montbéliard. .
Rue du Bois Bourgeois Parking du bois bourgeois Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Sortie champignons
L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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