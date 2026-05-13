Sorties 123Nature Sortie champignons Rue du Bois Bourgeois Montbéliard

Montbéliard

Sorties 123Nature Sortie champignons

Rue du Bois Bourgeois Parking du bois bourgeois Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-09-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Sorties 123Nature Reconnaissance des champignons forestiers

Partez à la découverte des champignons forestiers et apprenez à les reconnaître lors de cette sortie nature. Les participants peuvent également apporter leurs récoltes pour une séance de détermination.

Animation proposée par la SMPM.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous de 14 h à 17 h au parking du temple à Saint-Julien-lès-Montbéliard. .

Rue du Bois Bourgeois Parking du bois bourgeois Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Sortie champignons

L’événement Sorties 123Nature Sortie champignons Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD