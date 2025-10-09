Sorties mer en plongée sous-marine, cale du naye, Saint-Malo
Sorties mer en plongée sous-marine, cale du naye, Saint-Malo jeudi 21 mai 2026.
Sorties mer en plongée sous-marine 21 mai – 12 juin cale du naye Ille-et-Vilaine
Tarif : 47 euros par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T08:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T08:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
3 dates sont proposées pour ces stages de plongée
Attention : une seule inscription est autorisée au départ. Si vous souhaitez venir une seconde fois, ou si vous avez votre Niveau 1 mais n’avez pas participé aux cours de plongée du SIUAPS cette année, merci de contacter l’enseignant : mailto:raphael.lecam@univ-rennes2.frraphael.lecam@univ-rennes2.fr
– jeudi 21 mai : horaires à définir
– lundi 11 juin : horaires à définir
– mardi 12 juin : horaires à définir
2 plongées par jour, 12 places par journée
Tarif : 47 euros par personne. Attention, aucun remboursement possible une fois inscrit, car nous faisons appel à une structure extérieure pour le bateau, le matériel et les encadrants.
Inscriptions sur le site votre espace siuaps à partir du mardi 24 mars et jusqu’au 5 avril dernier délai.
Déplacement en co-voiturage possible (une fois votre inscription finalisée, vous pourrez accéder à un forum pour valider, demander ou proposer un covoiturage).
Repas (pique-nique) à prévoir par les stagiaires.
cale du naye Cale du Naye, saint malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « mailto:raphael.lecam@univ-rennes2.fr »}, {« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}]
Pour les étudiants/personnels ayant participé aux cours du SIUAPS cette année et validé leur niveau 1! stage siuaps
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