Sosie² Théâtre du Cloître Bellac

Bellac

Sosie²

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

À la veille d’une élection cruciale, la candidate favorite meurt empoisonnée. Il faut la remplacer dans l’urgence et en secret jumelle, sosie, fantôme, photocopie ? Toutes les options sont envisagées. Entre jeu de pouvoir et faux semblant, cette comédie déjantée explore l’illusion d’authenticité et la constante mise en abyme des identités. Vous serez baladés entre réflexions personnelles, quêtes universelles, de l’ambiance cabaret aux références cartoonesques et musicales. Une balade pleine d’humour, de jeu, de surprises une véritable dinguerie théâtrale pour toutes les sensibilités (poétiques).

Ça se passe au Théâtre du Cloître lors de notre 72e Festival National de Bellac ! .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61 info@theatre-du-cloitre.fr

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English : Sosie²

L’événement Sosie² Bellac a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin