Souad Massi, Théâtre du Châtelet, Paris

Souad Massi Jeudi 18 juin, 20h00 Théâtre du Châtelet Paris

De 8€ à 84€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T22:30:00+02:00

Souad Massi, artiste de renommée mondiale, a longtemps été comparée à Joan Baez et Tracy Chapman avant de s’imposer comme une figure incontournable du folk/rock. En 2023, elle a reçu le prestigieux Preis der deutschen Schallplattenkritik (German Record Critics’ Award) dans la catégorie Folk-Singer/Songwriter, une récompense qui s’ajoute à ses nombreux Disques d’or et à une Victoire de la Musique.

Portée par ses valeurs de liberté et de justice, elle poursuit son parcours avec une détermination sans faille. Cette nouvelle tournée accompagne la sortie de son prochain album, qui repousse les frontières de son univers musical et de son engagement. Toujours en quête d’ouverture, elle enrichit sa musique de nouvelles influences et d’une palette sonore encore plus vaste.

Théâtre du Châtelet 1 Place du Châtelet Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.chatelet.com/programmation/25-26/souad-massi/ »}]

Saison Méditerranée 2026

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