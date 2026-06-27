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Soudain, Les Enfants du Paradis, Chartres

lundi 24 août 2026 · Les Enfants du Paradis · Chartres

Soudain, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Les Enfants du Paradis
Adresse
13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir

Soudain Lundi 24 août, 15h25 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T15:25:00+02:00 – 2026-08-24T18:40:00+02:00
Fin : 2026-08-24T15:25:00+02:00 – 2026-08-24T18:40:00+02:00

VF/JA Sous-titré FR

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://enfantsparadis.cineparadis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=LLFLU »}]
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