Soudain, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

Soudain Lundi 24 août, 15h25 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T15:25:00+02:00 – 2026-08-24T18:40:00+02:00

Fin : 2026-08-24T15:25:00+02:00 – 2026-08-24T18:40:00+02:00

VF/JA Sous-titré FR

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://enfantsparadis.cineparadis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=LLFLU »}]

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