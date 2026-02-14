Souffles Électro / Résonances Numériques, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy, Versailles

Souffles Électro / Résonances Numériques Mercredi 25 mars, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Yvelines

Entrée gratuite sur réservation

Concert de l’ensemble de saxophones de Versailles Grand Parc dans le cadre du festival ElectroChic

Préparez-vous à vivre de nouvelles soirées électroniques sur le territoire berceau de la « French Touch », avec des concerts et évènements à Bailly, Bois d’Arcy, Chaville, Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l’École, Vélizy-Villacoublay, Versailles et Viroflay.

Au programme : une boom électro survolté, un ciné-concert Vampires et Compagnie envoûtant, un tremplin jeunes talents, un concert en piscine avec Cabaret Contemporain, une exploration électronique inédite de l’ensemble de saxophones de Versailles Grand Parc, des ateliers MAO (musiques assistée par ordinateur) et de nombreuses prestations d’artistes, étoiles montantes et grands noms du mouvement.

Cette édition spéciale promet un véritable tour d’horizon de la scène électro : house, techno, drum and bass, électro-pop, beatbox…

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

dans le cadre du Festival ElectroChic