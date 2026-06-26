UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

SOUL MATES Béziers

samedi 21 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
27 27 27

Béziers

SOUL MATES

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Jean-Jacques Milteau et Michael Robinson revisitent les grands classiques du blues, de la soul et du gospel.
Harmoniciste de référence en Europe, Jean-Jacques Milteau explore depuis des décennies les racines du blues, du rhythm & blues et des musiques américaines. Accompagné du chanteur Michael Robinson, à la voix empreinte de gospel et de soul, il propose un concert authentique et généreux mêlant grands classiques et compositions originales. Au programme notamment For What It’s Worth , People Get Ready , Higher and Higher ou encore Love the One You’re With .   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOUL MATES

Jean-Jacques Milteau and Michael Robinson put a fresh spin on the great classics of blues, soul, and gospel.

L’événement SOUL MATES Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)