SOUL MATES Béziers
samedi 21 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
SOUL MATES
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Jean-Jacques Milteau et Michael Robinson revisitent les grands classiques du blues, de la soul et du gospel.
Harmoniciste de référence en Europe, Jean-Jacques Milteau explore depuis des décennies les racines du blues, du rhythm & blues et des musiques américaines. Accompagné du chanteur Michael Robinson, à la voix empreinte de gospel et de soul, il propose un concert authentique et généreux mêlant grands classiques et compositions originales. Au programme notamment For What It’s Worth , People Get Ready , Higher and Higher ou encore Love the One You’re With . .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : SOUL MATES
Jean-Jacques Milteau and Michael Robinson put a fresh spin on the great classics of blues, soul, and gospel.
L’événement SOUL MATES Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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