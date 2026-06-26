Informations pratiques

Béziers

SOUL MATES

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Jean-Jacques Milteau et Michael Robinson revisitent les grands classiques du blues, de la soul et du gospel.

Harmoniciste de référence en Europe, Jean-Jacques Milteau explore depuis des décennies les racines du blues, du rhythm & blues et des musiques américaines. Accompagné du chanteur Michael Robinson, à la voix empreinte de gospel et de soul, il propose un concert authentique et généreux mêlant grands classiques et compositions originales. Au programme notamment For What It’s Worth , People Get Ready , Higher and Higher ou encore Love the One You’re With . .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : SOUL MATES

Jean-Jacques Milteau and Michael Robinson put a fresh spin on the great classics of blues, soul, and gospel.

L’événement SOUL MATES Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34