UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-Quiberon

SOUND per KIBEREN # 3 Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

samedi 1 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar Isobar
Adresse
18 rue des Voiliers
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

SOUND per KIBEREN # 3

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

SOUND per Kiberen dub session # 3 ,la dernère de ces nouvelles soirées dub…avec un festival de flow raggamuffin dance hall bien roots par ce nouvel invité MC Ty bOB en direct de lorient’n’geles

acteur de la scène depuis des années, mc ty bob délivre un ragga super rythmé et dans l’esprit des premiers sound system ! inna di dance !

la soirée est entourée par la team lagen sound system qui ouvre et ferme cette soirée avec ses sélections dub/ uk dub / digital !!   .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SOUND per KIBEREN # 3 Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)