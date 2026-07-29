SOUND per KIBEREN # 3 Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
samedi 1 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
SOUND per KIBEREN # 3
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
SOUND per Kiberen dub session # 3 ,la dernère de ces nouvelles soirées dub…avec un festival de flow raggamuffin dance hall bien roots par ce nouvel invité MC Ty bOB en direct de lorient’n’geles
acteur de la scène depuis des années, mc ty bob délivre un ragga super rythmé et dans l’esprit des premiers sound system ! inna di dance !
la soirée est entourée par la team lagen sound system qui ouvre et ferme cette soirée avec ses sélections dub/ uk dub / digital !! .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement SOUND per KIBEREN # 3 Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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