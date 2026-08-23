SOUS INFLUENCE avec Romain Villoteau l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

SOUS INFLUENCE avec Romain Villoteau

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 21:00:00

fin : 2026-11-20 22:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Illusions et mentalisme se mêlent aux mystères de l’hypnose dans cette création unique aux fous rires garantis !

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : Under the Influence with Romain Villoteau

Illusion and mentalism blend with the mysteries of hypnosis in this unique creation—guaranteed to have you in stitches!

L’événement SOUS INFLUENCE avec Romain Villoteau Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban