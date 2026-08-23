SOUS INFLUENCE avec Romain Villoteau l’Espace VO Montauban
vendredi 20 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
SOUS INFLUENCE avec Romain Villoteau
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 21:00:00
fin : 2026-11-20 22:00:00
Date(s) :
2026-11-20
Illusions et mentalisme se mêlent aux mystères de l’hypnose dans cette création unique aux fous rires garantis !
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : Under the Influence with Romain Villoteau
Illusion and mentalism blend with the mysteries of hypnosis in this unique creation—guaranteed to have you in stitches!
L’événement SOUS INFLUENCE avec Romain Villoteau Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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