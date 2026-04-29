Sous le ciel étoilé de Millevaches Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Sous le ciel étoilé de Millevaches

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Profitez d’une observation du ciel étoilé, écoutez le récit de mythes du ciel et participez une discussion autour de la préservation de l’environnement nocturne. En préambule, des activités en intérieur seront proposées pour découvrir la carte du ciel. Si mauvais temps activités en intérieur.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Sous le ciel étoilé de Millevaches

L’événement Sous le ciel étoilé de Millevaches Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin