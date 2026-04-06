SOUS LE SAPIN LES EMMERDES CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Début : 2026-11-28 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29