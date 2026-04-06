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SOUS LE SAPIN LES EMMERDES CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper samedi 28 novembre 2026.

Lieu : CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE

Adresse : 1 RUE DU PARADIS

Ville : 29000 Quimper

Département : 29

Début : 2026-11-28

Fin : 2026-11-28

Heure de début : 19:00

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Début : 2026-11-28 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29

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