SOUS LES DESSINS, DES MOTS Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 15 mai 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
SOUS LES DESSINS, DES MOTS
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – -1 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 15:00:00
fin : 2027-05-15 16:00:00
Date(s) :
2027-05-15
Tout public
SOUS LES DESSINS, DES MOTS
Sam. 15 mai 15h
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 4+ | 1h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr
En lien avec son exposition, Manon Painteaux vous invite à la création de cartes à envoyer à vos proches. .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : SOUS LES DESSINS, DES MOTS
L’événement SOUS LES DESSINS, DES MOTS Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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