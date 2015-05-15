SOUS LES DESSINS, DES MOTS Rue de la Croix Cordier Tinqueux

samedi 15 mai 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

SOUS LES DESSINS, DES MOTS

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – -1 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 15:00:00

fin : 2027-05-15 16:00:00

Date(s) :

2027-05-15

Tout public

SOUS LES DESSINS, DES MOTS

Sam. 15 mai 15h

Le Carré Blanc Médiathèque

Âge 4+ | 1h | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

En lien avec son exposition, Manon Painteaux vous invite à la création de cartes à envoyer à vos proches. .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : SOUS LES DESSINS, DES MOTS

L’événement SOUS LES DESSINS, DES MOTS Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne