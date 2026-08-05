SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes LE CARRE BLANC Tinqueux
dimanche 3 janvier 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 10:30:00
fin : 2027-01-03 11:00:00
Date(s) :
2027-01-03
Tout public
Dim. 03 jan. 10h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 4 ans | 36 min | Gratuit Accès libre
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Folimage
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Un programme de 6 films sur la thématique de l’hiver. Entre quelques flocons et autres glissades plus ou moins maitrisées, il sera fort probable de rencontrer le Père Noël…
Les 6 films
– Flocon de neige (Natalia Chernysheva)
– La Luge (Olesya Shchukina)
– Le Sceptre du Père Noël (Alexey Alekseev)
– La Luge et le dragon (Eugenia Zhirkova)
– Ana Filoute, bienvenue Père Noël (Wassim Boutaleb)
– Au pays de l’aurore boréale (Caroline Attia) .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes
L’événement SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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