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SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes LE CARRE BLANC Tinqueux

dimanche 3 janvier 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux

Informations pratiques

Début
dimanche 3 janvier 2027
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
LE CARRE BLANC
Adresse
1 Rue de la Croix Cordier
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 10:30:00
fin : 2027-01-03 11:00:00

Date(s) :
2027-01-03

Tout public
Dim. 03 jan. 10h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 4 ans | 36 min | Gratuit Accès libre


Folimage

Un programme de 6 films sur la thématique de l’hiver. Entre quelques flocons et autres glissades plus ou moins maitrisées, il sera fort probable de rencontrer le Père Noël…

Les 6 films
– Flocon de neige (Natalia Chernysheva)
– La Luge (Olesya Shchukina)
– Le Sceptre du Père Noël (Alexey Alekseev)
– La Luge et le dragon (Eugenia Zhirkova)
– Ana Filoute, bienvenue Père Noël (Wassim Boutaleb)
– Au pays de l’aurore boréale (Caroline Attia)   .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes

L’événement SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

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