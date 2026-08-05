SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-03 10:30:00

fin : 2027-01-03 11:00:00

Date(s) :

2027-01-03

Tout public

Dim. 03 jan. 10h30

Le Carré Blanc Spectacle

À partir de 4 ans | 36 min | Gratuit Accès libre

–

Folimage

–

Un programme de 6 films sur la thématique de l’hiver. Entre quelques flocons et autres glissades plus ou moins maitrisées, il sera fort probable de rencontrer le Père Noël…

Les 6 films

– Flocon de neige (Natalia Chernysheva)

– La Luge (Olesya Shchukina)

– Le Sceptre du Père Noël (Alexey Alekseev)

– La Luge et le dragon (Eugenia Zhirkova)

– Ana Filoute, bienvenue Père Noël (Wassim Boutaleb)

– Au pays de l’aurore boréale (Caroline Attia) .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes

L’événement SOUS LES FLOCONS | Ciné’Mômes Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne