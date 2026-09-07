Souvenirs de bataille, Arkeos – Musée, Parc archéologique, Douai

Informations pratiques

Souvenirs de bataille 19 et 20 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« On avait dit qu’on vendait des articles de champs de bataille… Qu’est-ce que tu nous fais avec ta jarretière ? »

Dans un moyen-âge intemporel, deux marchands présentent des « souvenirs de batailles ». Que vendent-ils ? Des articles insolites qui vont de cordes d’arbalètes cassées au tuniques lacérées.

Plein d’enthousiasme et d’énergie, les marchands font revivre ces moments en tenant parfois à la main des objets farfelus : une pierre du campement de Tunis sur l’ancienne Carthage, du sable foulé par Godefroy de Bouillon lors de la première croisade… Grâce au jeu comique et aux situations cocasses, la violence des batailles est désamorcée pour laisser place à l’humour et à une lecture de l’Histoire accessible à tout public.

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21

« On avait dit qu’on vendait des articles de champs de bataille… Qu’est-ce que tu nous fais avec ta jarretière ? »

©Les Emer’Veilleurs