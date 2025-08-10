SOVIET SUPKREM + 1ÈRE PARTIE Langres

SOVIET SUPKREM + 1ÈRE PARTIE Langres samedi 18 avril 2026.

SOVIET SUPKREM + 1ÈRE PARTIE

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Tout public

Concert

en co-réalisation avec le Chien à Plumes

Après L’internationale (2014) et Marx Attack (2018), Soviet Suprem est parti à la conquête de l’empire du Milieu avec Made in Chine (2024) et poursuit sa tournée en Francistan. Les camarades John Lénine et Sylvester Staline ont besoin de vous pour mener la Révolution du Dancefloor le 18 avril à Langres. Ils ont un message pour vous:

« Le grand disque rose remplaçant désormais le petit livre rouge de Mao, chaque camarade devra en être pourvu. Tout déserteur sera poursuivi et envoyé au chant dans un camp de rééducation musicale.

Entre culture Wok, hip-hop en ping-pong et course au désarmement, nous invitons l’humanité à nous rejoindre sous la bannière « fauciliée » du Soviet Suprem pour que les lendemains chantent et dansent à nouveau.

La république; c’est nous ! Vive la Révolution du Dancefloor ! Vive le Soviet Suprem ! »

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

