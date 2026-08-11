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AGENDA · Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares Espace Henri Matisse Soyaux

dimanche 22 novembre 2026 · Espace Henri Matisse · Soyaux

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Espace Henri Matisse
Adresse
196 avenue du Général de Gaulle
Ville
16800 Soyaux
Département
Charente
Tarif
23 23 23 Tarif réduit

Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:30:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

En première partie Malik Fares, suivi de Giroud et Stotz.
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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08  soyauxfou@sfr.fr

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English :

The opening act will be Malik Fares, followed by Giroud and Stotz.

L’événement Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares Soyaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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