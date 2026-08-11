Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares Espace Henri Matisse Soyaux
dimanche 22 novembre 2026 · Espace Henri Matisse · Soyaux
Informations pratiques
Soyaux
Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares
Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:30:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
En première partie Malik Fares, suivi de Giroud et Stotz.
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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
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English :
The opening act will be Malik Fares, followed by Giroud and Stotz.
L’événement Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares Soyaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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