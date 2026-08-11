Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares Espace Henri Matisse Soyaux

Informations pratiques

Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

En première partie Malik Fares, suivi de Giroud et Stotz.

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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

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English :

The opening act will be Malik Fares, followed by Giroud and Stotz.

L’événement Soyaux Fou d’Humour Giroud & Stotz Malik Fares Soyaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême