Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx Salle des Fêtes Gond-Pontouvre
Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx Salle des Fêtes Gond-Pontouvre vendredi 6 novembre 2026.
Gond-Pontouvre
Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx
Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Ryad Baxx sort de l’ombre, de surveillant pénitentiaire à scènes de ménages Comment passe-t-on de surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à un rôle de pompier dans la série culte de M6 Scènes de ménages .
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Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
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English :
Ryad Baxx steps out of the shadows, from prison guard to %E0 %AB domestic scenes %BB How does one go from being a prison guard for 13 years to playing a firefighter in the cult M6 series %AB Scènes de ménages %BB?
L’événement Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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