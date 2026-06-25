Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx Salle des Fêtes Gond-Pontouvre

Gond-Pontouvre

Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx

Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Ryad Baxx sort de l’ombre, de surveillant pénitentiaire à scènes de ménages Comment passe-t-on de surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à un rôle de pompier dans la série culte de M6 Scènes de ménages .

.

Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ryad Baxx steps out of the shadows, from prison guard to %E0 %AB domestic scenes %BB How does one go from being a prison guard for 13 years to playing a firefighter in the cult M6 series %AB Scènes de ménages %BB?

L’événement Soyaux Fou d’Humour Ryad Baxx Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême