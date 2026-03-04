Soyez argile, Musée du Colombier, Alès

Soyez argile Jeudi 23 avril, 14h30 Musée du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Musée du Colombier Rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 30 40 https://www.museeducolombier.fr

Ateliers parents et enfants Un moment de pause créative et récréative au musée, quatre mains pour modeler l’argile et produire une sculpture inspirée des collections.