Spécial Kids : La Fontaine fait son cinéma – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Spécial Kids : La Fontaine fait son cinéma – L’hybride, Lille Samedi 25 avril, 10h30 L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

En écho au programme de video mapping immersif Les nouvelles Fables de La Fontaine, L’hybride accueille La Chouette du cinéma, une voyageuse qui récolte des histoires pour les présenter sous forme de courts métrages.

Pour son programme La Fontaine fait son cinéma, La Chouette a rassemblé 6 films en forme de fables : des histoires courtes, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. Un programme tout à la fois drôle, loufoque et instructif !

La projection sera précédée d’une lecture en lien avec la thématique du programme proposée par Lire et faire lire, et suivie d’un échange autour des films diffusés.

Dès 4 ans.

Durée du programme : 1h env.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 10h

Lecture et projection : 10h30

L'hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

