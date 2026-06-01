Spécial scolaire : venez découvrir les coulisses de la maintenance ferroviaire TER Nouvelle Aquitaine, Technicentre Nouvelle Aquitaine, Bordeaux

Spécial scolaire : venez découvrir les coulisses de la maintenance ferroviaire TER Nouvelle Aquitaine Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Technicentre Nouvelle Aquitaine Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Une sortie scolaire pas comme les autres !

Et si vous faisiez découvrir à vos élèves les coulisses de leurs trajets quotidiens ? Profitez d’une visite guidée d’une heure de notre site de maintenance TER.

Une occasion unique de stimuler leur curiosité tout en leur faisant vivre une expérience originale et mémorable.

Technicentre Nouvelle Aquitaine 194 bis boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une sortie scolaire pas comme les autres !

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